Cosa fa? Aryna Sabalenka trionfa a Indian Wells poi il gesto col suo cane che gela tutti

Aryna Sabalenka ha vinto il torneo di Indian Wells dopo una finale intensa e combattuta, che ha lasciato il pubblico stanco e teso. Dopo aver conquistato il titolo, la tennista ha condiviso un momento con il suo cane, gesto che ha suscitato sorpresa tra gli spettatori. La vittoria e il successivo gesto hanno attirato l’attenzione di chi era presente all’evento.

Aryna Sabalenka si è presa Indian Wells al termine di una finale durissima, di quelle che lasciano addosso fatica, tensione e un senso di liberazione che arriva tutto insieme soltanto all’ultimo punto. La bielorussa ha superato Elena Rybakina dopo tre set combattutissimi, ribaltando un inizio complicato e trovando la forza per restare aggrappata alla partita anche quando tutto sembrava girare dalla parte della sua avversaria. Il successo in California conferma ancora una volta il peso della numero uno del mondo, capace di imporsi in uno dei tornei più prestigiosi del circuito femminile in un momento della stagione già ricco di segnali importanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Aryna Sabalenka vince Indian Wells e mette il suo cucciolo di cane nel bidone del ghiaccioAryna Sabalenka rafforza il suo primato nella classifica WTA vincendo il torneo 1000 di Indian Wells: battuta in finale Elena Rybakina. Aryna Sabalenka vince una finale thriller a Indian Wells. Rivincita su Elena RybakinaAryna Sabalenka si prende la sua rivincita su Elena Rybakina e conquista il WTA 1000 di Indian Wells. Una selezione di notizie su Aryna Sabalenka Temi più discussi: Chi è Georgios Frangulis, il futuro marito della tennista Aryna Sabalenka; Aryna Sabalenka si sposa: proposta di nozze con diamante da 12 carati; Tennis: Aryna Sabalenka vince il torneo Wta 1000 di Indian Wells; Aryna Sabalenka, il diamante strabiliante da un milione di dollari del suo anello di fidanzamento per abbagliare le avversarie. Aryna Sabalenka vince una finale thriller a Indian Wells. Rivincita su Elena RybakinaAryna Sabalenka si prende la sua rivincita su Elena Rybakina e conquista il WTA 1000 di Indian Wells. Una finale lunga (2 ore e 34 minuti), un confronto ... oasport.it WTA Indian Wells, Sabalenka: Mboko è una futura campionessa SlamA Indian Wells Aryna Sabalenka parla della giovane canadese Victoria Mboko e spiega come vince tanti tie-break ... ubitennis.com Aryna Sabalenka rafforza il suo primato nella classifica WTA vincendo il torneo 1000 di Indian Wells: battuta in finale Elena Rybakina. Il match si è giocato in condizioni di caldo asfissiante. La bielorussa ha immerso testa e cane nel contenitore del ghiaccio - facebook.com facebook UNA SETTIMANA DA INCORNICIARE Aryna Sabalenka e la settimana da sogno Vittoria del titolo al BNPP Open Proposta di matrimonio Arrivato un nuovo cucciolo #Tennis #Rybakina #Sabalenka #BNPPOpen #WeAreTennis x.com