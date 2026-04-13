Nel mese di aprile, il comitato locale per le celebrazioni dell’800esimo anniversario della morte di San Francesco organizza tre conferenze in collaborazione con l’Università dell’Età Libera di Sansepolcro. Gli appuntamenti sono previsti nel calendario del mese e si svolgono in diverse date. Le conferenze affrontano vari temi legati alla figura e all’eredità di San Francesco, coinvolgendo relatori e partecipanti provenienti da diversi ambiti.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Tre conferenze in collaborazione con l’ Università dell’Età Libera di Sansepolcro caratterizzano il calendario di aprile del comitato locale per le celebrazioni dell’800esimo anniversario della morte di San Francesco. Si terranno tutti nel salone del palazzo vescovile di Sansepolcro con inizio alle 17 e ad aprire la serie, mercoledì 15, sarà “Francesco secondo Giotto”, con relatore il professor Roberto Filippetti, studioso di arte e letteratura e docente di Lettere nei licei di Padova e Venezia, poi di Iconologia e Iconografia all’Università Europea di Roma. Di Giotto, del quale è un esperto così come dell’iconografia, il professor Filippetti ha parlato in tutto il vecchio continente e, da remoto, anche nel resto del mondo durante la pandemia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre conferenze del comitato nel mese di aprile, in collaborazione con l’Università dell’Età Libera

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