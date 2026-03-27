A Noicattaro si tiene una mostra collettiva di pittura che coinvolge artisti di varie età e stili. L’evento mette insieme opere di generazioni diverse, creando un punto di incontro tra esperienze artistiche differenti. La mostra si svolge in uno spazio pubblico della città, con ingresso gratuito e un calendario di visite guidate e incontri con gli artisti.

A Noicattaro l’arte diventa un linguaggio universale capace di unire esperienze, percorsi e sensibilità diverse. Dal 28 marzo al 7 aprile 2026, il Palazzo della Cultura ospita una collettiva di pittura che si presenta come un vero e proprio viaggio tra generazioni, tecniche e visioni artistiche. Organizzata dall’Associazione Artistico Culturale “Il Parnaso” con il patrocinio del Comune, l’esposizione rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare sia artisti affermati sia appassionati autodidatti, accomunati da un’unica grande passione: la pittura. Un mosaico creativo in cui convivono stili classici e moderni, soggetti sacri e profani, lasciando totale libertà espressiva agli autori. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Arte senza età: a Noicattaro una 'Collettiva di Pittura' che unisce generazioni e stili

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