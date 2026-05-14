Fuori Casa alla Galleria d’arte La Fonderia

Galleria d’arte La Fonderia è lieta di presentare Fuori Casa, mostra personale di Marco Ferri a cura di Davide Sarchioni, con inaugurazione mercoledì 27 maggio alle ore 18.30 in Via della Fonderia 42R a Firenze.Il progetto espositivo, concepito appositamente per gli spazi della galleria, si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Salvatevelo nella galleria del telefono, che quando sarà ora si dovrà ritirare fuori ed allegare alle segnalazioni agli enti preposti (tipo la rai, che paghiamo noi tutti) Questa gente dovrà scavarsi una fossa profonda dove nascondersi #garlasco x.com