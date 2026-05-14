Fuori Casa alla Galleria d’arte La Fonderia

Da firenzetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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 Galleria d’arte La Fonderia è lieta di presentare Fuori Casa, mostra personale di Marco Ferri a cura di Davide Sarchioni, con inaugurazione mercoledì 27 maggio alle ore 18.30 in Via della Fonderia 42R a Firenze.Il progetto espositivo, concepito appositamente per gli spazi della galleria, si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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