L’Arsenal vince la Premier League | il titolo di Arteta i Gunners tornano campioni 22 anni dopo gli Invincibili
L’Arsenal ha conquistato il titolo di campione della Premier League, tornando a laurearsi dopo 22 anni dall’ultima volta. La vittoria si è concretizzata con il pareggio ottenuto contro una squadra avversaria, mentre la squadra rivale principale ha pareggiato in una partita che le avrebbe potuto consegnare il titolo. La matematica certezza del primo posto è arrivata prima dell’ultima giornata grazie anche a un risultato negativo del Manchester City. La squadra allenata da Mikel Arteta si prepara così alla fase conclusiva del campionato.
L’ Arsenal di Mikel Arteta ha vinto la Premier League. La frenata definitiva del Manchester City, fermato sull’1-1 dal Bournemouth, regala la matematica certezza del titolo prima dell’ultima giornata. I Gunners sono di nuovo campioni, 22 anni dopo la storica annata degli Invincibili di Arsene Wenger. Questa squadra magari non verrà ricordata come quella di allora, ma ha saputo rompere un tabù che stava diventando una maledizione. Ed è riuscita allo stesso tempo ad arrivare in finale di Champions League: al di là di come finirà contro il Psg, è arrivata in fondo alle due competizioni per club più importanti nel calcio di oggi. I numeri raramente mentono: la squadra di Arteta ha fatto della solidità difensiva la sua forza principale ed è per distacco la miglior difesa della Premier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Extended Premier League Highlights | Arsenal 3 - 0 Sunderland AFC
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