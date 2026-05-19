L’Arsenal vince la Premier League | il titolo di Arteta i Gunners tornano campioni 22 anni dopo gli Invincibili

L’Arsenal ha conquistato il titolo di campione della Premier League, tornando a laurearsi dopo 22 anni dall’ultima volta. La vittoria si è concretizzata con il pareggio ottenuto contro una squadra avversaria, mentre la squadra rivale principale ha pareggiato in una partita che le avrebbe potuto consegnare il titolo. La matematica certezza del primo posto è arrivata prima dell’ultima giornata grazie anche a un risultato negativo del Manchester City. La squadra allenata da Mikel Arteta si prepara così alla fase conclusiva del campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui