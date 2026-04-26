L'Arsenal ha sconfitto il Newcastle per 1-0 in una partita giocata sabato all'Emirates, con il gol decisivo segnato durante l'incontro. La vittoria ha consentito ai Gunners di tornare in prima posizione nella classifica della Premier League. La gara si è svolta con un andamento nervoso, ma senza ulteriori reti segnate durante il match.

2026-04-25 20:41:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Arsenal è tornato in testa alla Premier League dopo la nervosa vittoria per 1-0 sul Newcastle all’Emirates sabato. Eberechi Eze ha segnato l’unico gol della partita dopo nove minuti con un sublime tiro ad effetto. Ma il pomeriggio si è rivelato tutt’altro che confortevole per la squadra di Mikel Arteta, che è riuscita a sopravvivere a un paio di gloriose occasioni del Newcastle e non è riuscita a realizzarne molte altre. Il risultato significa che i Gunners tornano in vetta, aprendo un vantaggio di tre punti sul Manchester City pur avendo giocato una partita in più.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arsenal – Newcastle 1-0: resoconto, risultato e gol mentre i Gunners tornano in vetta alla Premier League

Manchester United-Newcastle 1-0: gol e highlights | Premier League

Notizie correlate

Arsenal – Sporting CP 0-0 (1-0 complessivo): resoconto, risultato e gol mentre i Gunners poco entusiasmanti raggiungono le semifinali di Champions League2026-04-15 23:06:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Arsenal si è assicurato un posto nelle semifinali di Champions League dopo lo 0-0 contro lo...

Manchester City – Arsenal 2-1: resoconto, risultato e gol mentre il pugnale di Haaland intacca le speranze di titolo dei Gunners2026-04-19 19:39:00 Giorni caldissimi in redazione! Resta aggiornato su tutta l’azione di Manchester City-Arsenal in Premier League Il Manchester...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Arsenal-Newcastle 1-0: gol e highlights; L'Arsenal torna in testa al campionato! 1-0 al Newcastle, basta la perla di Eze; L’Arsenal torna a battere un colpo in Premier League; Arsenal-Newcastle United 1-0: Eze riporta la squadra di Arteta in vetta alla Premier League.

Arsenal-Newcastle 1-0, gol e highlights: decide Eze, Gunners a +3 sul CityLa squadra di Arteta torna momentaneamente in vetta alla classifica di Premier League, con una gara in più sul Manchester City, grazie al successo per 1-0 contro il Newcastle. All'Emirates Stadium i ... sport.sky.it

Arsenal-Newcastle 1-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Arsenal-Newcastle di sabato 25 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita della Premier League ... calciomagazine.net

Premier League, primo sorriso per il Tottenham di De Zerbi: sbancato di misura il campo del Wolverhampton - facebook.com facebook

#Juventus, #Bremer allontana la Premier League: il brasiliano vuole il rinnovo x.com