L’Arsenal ha vinto la Premier League alla fine
L'Arsenal ha conquistato il titolo di campione della Premier League, mettendo fine a un’assenza di oltre vent'anni. La squadra ha raggiunto questa vittoria dopo aver concluso la stagione con più punti rispetto alle altre concorrenti. In passato, la formazione era arrivata seconda tre volte consecutivamente e aveva affrontato periodi difficili che avevano messo a rischio la qualificazione. La vittoria è arrivata al termine di un campionato combattuto e ricco di emozioni.
Grazie al risultato della partita di questa sera tra Bournemouth e Manchester City (è finita 1 a 1), l’Arsenal ha vinto la Premier League inglese, il campionato nazionale di calcio più competitivo al mondo, che non vinceva dal 2004. A una giornata dal termine del campionato l’Arsenal ha infatti più di tre punti di vantaggio sul Manchester City, il cui allenatore Pep Guardiola quasi di certo lascerà la squadra al termine della stagione. Per l’Arsenal, che dal 2019 è allenato dallo spagnolo Mikel Arteta, è stata una vittoria attesa a lungo; durante questa stagione era sembrata prima molto probabile e poi quasi svanita quando, ad aprile, il City si era riavvicinato. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Arsenal Won The Premier League..
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