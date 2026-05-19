L’Arsenal ha vinto la Premier League alla fine

L'Arsenal ha conquistato il titolo di campione della Premier League, mettendo fine a un’assenza di oltre vent'anni. La squadra ha raggiunto questa vittoria dopo aver concluso la stagione con più punti rispetto alle altre concorrenti. In passato, la formazione era arrivata seconda tre volte consecutivamente e aveva affrontato periodi difficili che avevano messo a rischio la qualificazione. La vittoria è arrivata al termine di un campionato combattuto e ricco di emozioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui