L’allenatore dell’Arsenal ha dichiarato che la squadra ha ancora abbastanza energia e risorse per affrontare la corsa al titolo in Premier League. Questa affermazione arriva in un momento di sfide e confronti con altre squadre in campionato. L’articolo, pubblicato su un sito inglese, fornisce dettagli sulla situazione attuale della squadra e sulle prospettive future. Per i lettori meno familiarizzati con l’inglese, riportiamo il contenuto originale.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Mikel Arteta ritiene che ci sia ancora molto carburante nel serbatoio dell’Arsenal mentre l’attenzione torna alla corsa al titolo della Premier League in vista della sfida contro il Fulham sabato. L’Arsenal torna a nord di Londra dopo aver pareggiato 1-1 contro l’Atletico Madrid nell’andata della semifinale di Champions League infrasettimanale. Ma la partita, che ha visto il rigore di Julian Alvarez annullare il rigore di Viktor Gyokeres nel primo tempo, è stata oscurata da una decisione tardiva che è andata contro i Gunners.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal ha “abbastanza carburante nel serbatoio” per la corsa al titolo della Premier League, dice Arteta

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