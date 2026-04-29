Arteta furioso per il rigore tolto all'Arsenal l'intervista dura pochi minuti | È inconcepibile

Dopo la partita, l'allenatore dell'Arsenal ha espresso grande disappunto per aver visto un rigore assegnato e successivamente revocato per un fallo su Eze. La sua intervista, durata pochi minuti, si è concentrata sull'episodio, definendolo “inconcepibile”. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, ma l'episodio ha suscitato una forte reazione da parte della squadra.

Il rigore assegnato e poi tolto per il fallo su Eze fa infuriare Arteta nel post partita. Durante l'intervista parla solo di quell'azione: "Lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità".🔗 Leggi su Fanpage.it

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