Le Due Torri e la street art | da Alinovi a Blu e Banksy

A Bologna, da alcune settimane, si riparlato di Banksy, lo street artist riconosciuto a livello globale come uno dei più noti e influenti del panorama contemporaneo. La città ha visto anche interventi di altri artisti come Alinovi e Blu, che hanno lasciato tracce nelle strade e nelle mura della città. L’attenzione si concentra sulla presenza di queste opere e sul loro legame con il contesto urbano e culturale di Bologna.

Bologna, 3 maggio 2026 – A Bologna da qualche settimana si torna a parlare di Banksy, lo street artist più famoso del mondo, ma anche uno degli artisti più influenti esistenti. Il dibattito in città lo ha riportato la mostra ’Banksy Archive 01 The School of Bristol (1983-2005)’ a Palazzo Fava, che ci presenta l’outlaw painter (di cui pare si sia scoperta l’identità), da un punto di vista inedito rispetto alla solita narrazione espositiva. Pronunci il nome Banksy a Bologna e viene subito alla mente la mostra di dieci anni fa a Palazzo Pepoli ’Street Art – Banksy & Co. L’arte allo stato urbano. L’arte allo stato urbano’, allestita anche allora...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Due Torri e la street art: da Alinovi a Blu e Banksy Notizie correlate Banksy smascherato? L’inchiesta Reuters rivela l’identità dietro il mito della street artChi è davvero Banksy? L’inchiesta che potrebbe aver risolto il mistero Per anni è stato il fantasma più celebre dell’arte contemporanea. Leggi anche: La scoperta dell’identità di Banksy ecciterà i curiosi, ma è l’ennesimo colpo basso alla sua street art militante Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Due Torri Hotel Verona punta sulla cultura: un libro per raccontare la destinazione; Da Amici a Stezzano: Maria Rosaria Dal Monte a Le Due Torri con Federica Posca; Due torri fatte di occhiali per solidarietà; Bologna Onora Neffa con la Turrita d’Argento: Un Tributo all'Artista che Ha Trasformato la Scena Musicale Sotto le Due Torri. Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, 6 curiosità dal film | STASERA IN TVItalia 1 propone stasera in tv in prima serata un grande classico del cinema fantasy: si tratta de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, il secondo capitolo della trilogia firmata da Peter Jackson e ... giornalettismo.com Due torri fatte di occhiali per solidarietàI simboli della città ricostruiti in Piazza Maggiore con paia usate, per sensibilizzare verso chi non può permettersi un paio di lenti ... rainews.it Bologna, l’Immagine sacra arriverà sotto le Due Torri sabato 9 maggio dopo il furto di febbraio: ecco il programma e gli orari degli eventi più salienti - facebook.com facebook