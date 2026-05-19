La Commissione parlamentare Antimafia ha individuato 28 candidati considerati “impresentabili” in vista delle prossime elezioni comunali, che si svolgeranno tra il 24 e il 25 maggio. Tra loro figura anche Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino e attualmente candidato per un nuovo mandato. La lista comprende persone coinvolte in procedimenti giudiziari o con precedenti penali, secondo quanto emerso dall’indagine della commissione. La decisione riguarda candidati di diverse città italiane, tra cui quella di Avellino.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è anche il nome di Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino e nuovamente candidato alla fascia tricolore, tra i 28 “impresentabili” individuati dalla Commissione parlamentare Antimafia in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’elenco, legato alle verifiche sul rispetto del codice di autoregolamentazione dei partiti, è stato reso noto a Roma dalla presidente della Commissione bicamerale, Chiara Colosimo. La posizione di Gianluca Festa — sostenuto dalle liste “W La Libertà”, “Liberi e Forti”, “Enjoy” e “Davvero” — è legata ai risvolti della nota inchiesta giudiziaria denominata “Dolce Vita”. Nello specifico, il 13 ottobre 2025 il GIP del Tribunale di Avellino ha emesso nei suoi confronti un decreto di giudizio immediato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Impresentabili”, per Antimafia ad Avellino Festa e altri quattro

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