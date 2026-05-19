Elezioni amministrative l' Antimafia ha segnalato 28 impresentabili

Nelle prossime elezioni amministrative, in programma il 24 e 25 maggio, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha segnalato 28 candidati considerati impresentabili. La lista è stata comunicata nelle ore scorse e comprende persone coinvolte in procedimenti giudiziari o soggetti che hanno subito condanne. La segnalazione si basa su verifiche effettuate prima dell'apertura ufficiale delle liste elettorali, in vista delle consultazioni che riguarderanno diverse amministrazioni locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui