Elezioni amministrative l' Antimafia ha segnalato 28 impresentabili
Nelle prossime elezioni amministrative, in programma il 24 e 25 maggio, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha segnalato 28 candidati considerati impresentabili. La lista è stata comunicata nelle ore scorse e comprende persone coinvolte in procedimenti giudiziari o soggetti che hanno subito condanne. La segnalazione si basa su verifiche effettuate prima dell'apertura ufficiale delle liste elettorali, in vista delle consultazioni che riguarderanno diverse amministrazioni locali.
Sono 28 i candidati considerati 'impresentabili' alle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia, in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti. L'elenco è stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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