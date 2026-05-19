L’anticipo Lazio-Pisa si gioca sabato all’Olimpico alle 20.45

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera alle 20.45 si disputa all’Olimpico la partita tra Lazio e Pisa. È l’ultimo anticipo che chiude il turno di campionato. Per il Pisa si tratta di un’ulteriore occasione di confronto in una stagione caratterizzata da numerosi impegni in orari poco favorevoli. La gara si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre alla ricerca di risultati utili. L’incontro sarà seguito in diretta dagli appassionati di calcio.

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Non poteva concludersi che con un altro – l’ennesimo – anticipo parecchio scomodo il percorso del Pisa in Serie A. In una strada di per sé già costellata di buche e intoppi e "sportivi" di ogni tipo, ci si è messa anche la Lega insieme ai detentori dei diritti televisivi con una serie di decisioni ai limiti del cervellotico: basti pensare che fino a oggi i nerazzurri sono stati protagonisti di ben 9 turni posizionati alle 20.45 di venerdì. Un’attenzione "mediatica" parecchio insolita per una neopromossa inchiodata da inizio stagione nei bassifondi della classifica. Anche l’atto conclusivo del campionato non diverge troppo da questo sentiero: la trentottesima giornata, in programma all’"Olimpico" di Roma contro la Lazio, è stata fissata alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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