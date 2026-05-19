L’anticipo Lazio-Pisa si gioca sabato all’Olimpico alle 20.45

Sabato sera alle 20.45 si disputa all’Olimpico la partita tra Lazio e Pisa. È l’ultimo anticipo che chiude il turno di campionato. Per il Pisa si tratta di un’ulteriore occasione di confronto in una stagione caratterizzata da numerosi impegni in orari poco favorevoli. La gara si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre alla ricerca di risultati utili. L’incontro sarà seguito in diretta dagli appassionati di calcio.

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