La Prefettura | il derby tra Roma e Lazio si giocherà all' Olimpico lunedì alle 20.45

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura ha annunciato che il derby tra le squadre di Roma e Lazio si svolgerà lunedì alle 20.45 all'Olimpico. La decisione è stata comunicata in mattinata dal prefetto di Roma, che ha spiegato di essere a conoscenza delle tempistiche di afflusso e deflusso dei tifosi, sottolineando che alcune situazioni potrebbero protrarsi anche dopo la fine della partita. La scelta è stata presa per garantire la sicurezza durante l'evento.

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Troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico. Così, nonostante la Lega Calcio Serie A ieri avesse fissato il derby Roma-Lazio per domenica alle 12.30, il prefetto di Roma Lamberto Giannini è intervenuto spostando la gara al giorno dopo: "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d'Italia, in corso al Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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