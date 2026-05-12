La Prefettura | il derby tra Roma e Lazio si giocherà all' Olimpico lunedì alle 20.45

La Prefettura ha annunciato che il derby tra le squadre di Roma e Lazio si svolgerà lunedì alle 20.45 all'Olimpico. La decisione è stata comunicata in mattinata dal prefetto di Roma, che ha spiegato di essere a conoscenza delle tempistiche di afflusso e deflusso dei tifosi, sottolineando che alcune situazioni potrebbero protrarsi anche dopo la fine della partita. La scelta è stata presa per garantire la sicurezza durante l'evento.

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