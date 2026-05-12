La Prefettura | il derby tra Roma e Lazio si giocherà all' Olimpico lunedì alle 20.45
La Prefettura ha annunciato che il derby tra le squadre di Roma e Lazio si svolgerà lunedì alle 20.45 all'Olimpico. La decisione è stata comunicata in mattinata dal prefetto di Roma, che ha spiegato di essere a conoscenza delle tempistiche di afflusso e deflusso dei tifosi, sottolineando che alcune situazioni potrebbero protrarsi anche dopo la fine della partita. La scelta è stata presa per garantire la sicurezza durante l'evento.
Troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico. Così, nonostante la Lega Calcio Serie A ieri avesse fissato il derby Roma-Lazio per domenica alle 12.30, il prefetto di Roma Lamberto Giannini è intervenuto spostando la gara al giorno dopo: "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d'Italia, in corso al Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ketika Derby Roma vs Lazio menciptakan momen paling gak masuk akal di sepak bola Italia.
Notizie correlate
Leggi anche: Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45, la prefettura: «Motivi di gestione dell'ordine pubblico»
Roma Lazio, la prefettura sposta il derby a lunedì alle 20:45! Si va verso lo slittamento di tutte le gare della lotta ChampionsCalciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra...
Argomenti più discussi: Derby Roma-Lazio, oggi il Comitato in Prefettura: decisione condivisa, si va verso lo spostamento a lunedì sera alle 20.45; Quando si gioca il derby di Roma? La Lega annuncia il calendario ufficiale, oggi il vertice in Prefettura: può ancora cambiare tutto; Derby Roma-Lazio, cambia data: ecco quando si gioca ufficialmente; Caos derby di Roma: se slitta, costrette anche Milan e Juve a giocare lunedì alle 18.
#Roma-#Lazio (e tutte le altre, compresa #Pisa-#Napoli) si gioca lunedì alle 20.45. Compromesso con le tv Alla fine la Prefettura ha deciso e ha accettato di giocare il derby la sera. Le tv hanno avuto l'orario che preferivano in un giorno feriale I dettagli: https:// facebook
È arrivata la decisione della Prefettura di #Roma: il #derby si giocherà lunedì alle 20:45. Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’or x.com
Tickezo quando scopre che il Kentucky ha anche un Derby reddit
Roma-Lazio, la Prefettura sposta il derby a lunedì: si attende la decisione su Pisa-Napoli e le altreResta ora da capire quale sarà la decisione definitiva della Lega Serie A riguardo al programma della 37ª giornata di campionato. tuttonapoli.net