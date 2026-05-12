Roma-Lazio e tutte le altre compresa Pisa-Napoli si gioca lunedì alle 20.45 Compromesso con le tv

Da ilnapolista.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra Roma e Lazio si disputerà lunedì alle 20.45, dopo un accordo tra le autorità e le emittenti televisive. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, con le autorità che hanno approvato lo spostamento alla sera. Anche la partita Pisa-Napoli si giocherà nella stessa fascia oraria, seguendo il medesimo accordo tra le parti coinvolte.

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Alla fine c’è stato un compromesso. Tra lo Stato e le tv. Le autorità hanno accettato di giocare il derby di sera (a Roma c’è un problema sicurezza), lunedì, e le tv hanno accettato la data a patto di giocare la sera. Quindi lunedì sera si giocherà alle 20.45 si giocherà il derby Roma-Lazio, Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Como-Parma e Fiorentina-Juventus. Ovvero tutte le gare che riguardano la lotta Champions. Si chiude così l’ennesima due giorni all’insegna del caos, a conferma della situazione del calcio italiano. Roma-Lazio, un caos all’italiana. La decisione è stata Prefettura dove si è svolta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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