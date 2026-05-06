Meteo svolta weekend | arrivano i primi 30 gradi?

Le previsioni meteorologiche segnalano un cambiamento significativo nel clima a partire da sabato 9 maggio. I modelli del Centro Europeo (ECMWF), riportati da MeteoLive, prevedono un aumento delle temperature, con la possibilità di raggiungere i 30 gradi. Questa svolta nel tempo rappresenta una novità rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da condizioni più fresche.

Le proiezioni dei modelli del Centro Europeo (ECMWF), riportati da MeteoLive, indicano un radicale e repentino cambio di scenario a partire da sabato 9 maggio. Mentre le temperature rimarranno “sotto tono” e frizzanti fino a giovedì, da venerdì assisteremo a una decisa risalita termica. Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale trasporterà masse d’aria calda verso il Mediterraneo centrale. Entro domenica, in particolare in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, si potrebbero toccare punte di 29-31°C, valori tipici di giugno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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