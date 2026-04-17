Sydney per Harry e Meghan infradito balli e gita in barca con i sostenitori di ' Invictus'

Durante una visita a Sydney, il principe Harry e Meghan hanno partecipato a diverse attività, tra cui indossare infradito, ballare e salire su una barca. La coppia ha incontrato i sostenitori degli Invictus Games, con cui si sono intrattenuti in varie occasioni. La giornata si è svolta nel porto, dove sono stati documentati momenti di intrattenimento e scambio con il pubblico presente.

Infradito, un ballo e una gita in barca hanno segnato la visita del principe Harry e Meghan al porto di Sydney, dove il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fatto un tour con i sostenitori degli Invictus Games. La coppia ha salutato il pubblico vicino alla Sydney Opera House prima di salire su una barca con gli ex concorrenti dei giochi. Prima di salire a bordo, il veterano Joel Vanderzwan ha regalato loro delle infradito personalizzate con i messaggi “G’day Hazza” e “G’day Megs”. Hanno anche incontrato la famiglia di Vanderzwan, inclusa la figlia Charlotte di quattro anni, con cui Harry ha ballato brevemente. La nave utilizzata per il tour è...🔗 Leggi su Lapresse.it

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