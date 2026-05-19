Lakescapes torna sul Lago Maggiore | la nuova stagione parte da Lesa con Madame Bovary

Da novaratoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio, alle 21, prende il via la 12esima stagione di Lakescapes - Teatro diffuso del Lago Maggiore, la rassegna culturale curata dalla compagnia di musica-teatro torinese Accademia dei Folli e promossa dai comuni di Briga Novarese, Colazza, Dormelletto, Lesa, Meina, Mergozzo e Sesto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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