Sinner da Chiara Ferragni alla fidanzata Laila Hasanovic | vip agli Internazionali

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, il pubblico ha potuto assistere a una presenza di figure note del mondo dello spettacolo e della moda. Tra i tifosi presenti in tribuna c'erano Chiara Ferragni e la sua fidanzata, Laila Hasanovic, mentre il tennista italiano ha disputato le sue partite nel rispetto delle gare ufficiali. L'evento si svolge nel rispetto del calendario sportivo e vede un grande afflusso di spettatori e personalità di diversi settori. La giornata si è conclusa con le partite e gli incontri tra gli appassionati di tennis.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo e vip in tribuna agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in un match che è stato interrotto per pioggia nel decisivo terzo set dopo il 6-2, 5-7 dei primi due parziali. Sulle tribune del Centrale si è vista Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner, arrivata a Roma nel clou del torneo di casa e seduta a fianco del fratello di Jannik Mark, mentre nel pomeriggio del Foro, per assistere alla semifinale persa da Luciano Darderi contro Casper Ruud, c'era anche Chiara Ferragni. La modella però non è l'unica vip sugli spalti. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sinner, da Fiorello a Tajani: vip agli Internazionali. Ma Hasanovic non c’è(Adnkronos) – Parata di vip per l'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Laila Hasanovic, chi è la fidanzata di Jannik SinnerMentre Jannik Sinner si conferma sovrano assoluto del tennis mondiale, continua a esserci al suo fianco una presenza – meno discreta di prima – che... Sinner, i vip agli Internazionali di Roma oggi: da Chiara Ferragni a Boris Becker, Laila Hasanovic insieme al fratello di JannikEcco tutti i vip in tribuna per il match tra Sinner e Medvedev. Chiara Ferragni Per la prima volta quest'anno al Foro Italico ... msn.com