Italia ripescata ai Mondiali 2026? Iran ancora in dubbio per le tensioni con gli USA ecco la data della decisione della FIFA

La FIFA ha annunciato che la decisione definitiva sulla partecipazione dell'Iran ai Mondiali 2026 sarà comunicata entro una data stabilita. Nel frattempo, si fanno avanti le possibilità di un ripescaggio per l’Italia, che potrebbe ottenere un posto in virtù di altre esclusioni. La questione iraniana resta in bilico a causa delle tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti, che potrebbero influire sulla loro partecipazione. La decisione ufficiale arriverà tra alcune settimane e riguarderà le squadre qualificate attraverso le procedure di selezione.

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