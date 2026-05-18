Italia ripescata ai Mondiali 2026? Iran ancora in dubbio per le tensioni con gli USA ecco la data della decisione della FIFA
La FIFA ha annunciato che la decisione definitiva sulla partecipazione dell'Iran ai Mondiali 2026 sarà comunicata entro una data stabilita. Nel frattempo, si fanno avanti le possibilità di un ripescaggio per l’Italia, che potrebbe ottenere un posto in virtù di altre esclusioni. La questione iraniana resta in bilico a causa delle tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti, che potrebbero influire sulla loro partecipazione. La decisione ufficiale arriverà tra alcune settimane e riguarderà le squadre qualificate attraverso le procedure di selezione.
L'Italia potrà essere ripescata per partecipare ai Mondiali 2026 nonostante l'eliminazione contro la Bosnia Erzegovina? I dubbi dell'Iran per le tensioni con gli Stati Uniti continuano ad alimentare le speranze, anche se Teheran sembra ormai pronta per la competizione. Ecco gli sviluppi degli ultimi giorni. Italia ripescata ai Mondiali 2026 in sostituzione dell'Iran L’avvicinamento ai Mondiali 2026 continua ad essere segnato non soltanto dall’attesa sportiva, ma anche da questioni diplomatiche e politiche che rischiano di influenzare il torneo. La prossima edizione del Mondiale, che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 18 luglio 2026, sarà storica: per la prima volta parteciperanno 48 Nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Italia Ripescata ai Mondiali 2026 Il caso Iran conviene a tutti
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