Lago Patria nuova sede per l’Ente Riserva Accordo con Consorzio di bonifica del Volturno

A Giugliano è stato firmato un accordo tra l’Ente Riserva Volturno-Licola-Falciano e il Consorzio di bonifica del Volturno per l’assegnazione di una nuova sede. La struttura si trova accanto all’idrovora del Lago Patria e servirà come punto di riferimento per le attività legate alla tutela ambientale della zona. L’obiettivo è rafforzare la presenza e le iniziative di tutela in un’area di particolare interesse naturalistico.

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