Lago Patria nuova sede per l’Ente Riserva Accordo con Consorzio di bonifica del Volturno
A Giugliano è stato firmato un accordo tra l’Ente Riserva Volturno-Licola-Falciano e il Consorzio di bonifica del Volturno per l’assegnazione di una nuova sede. La struttura si trova accanto all’idrovora del Lago Patria e servirà come punto di riferimento per le attività legate alla tutela ambientale della zona. L’obiettivo è rafforzare la presenza e le iniziative di tutela in un’area di particolare interesse naturalistico.
Giugliano. Una nuova sede per l’Ente Riserva Volturno-Licola-Falciano, un presidio di fianco all’idrovora del Lago Patria proprio per tenere alto l’attenzione sulla tutela ambientale di questo luogo. Questa mattina si è tenuta la consegna dei locali grazie ad un accordo col Consorzio di Bonifica. Insieme ai due presidenti, Mario Grimaldi e Francesco Todisco, presente anche il consigliere regionale Giovanni Porcelli che hanno effettuato un sopralluogo presso l'impianto di sollevamento delle acque che poi finiscono nel bacino lacustre. Una progettualità che vede poi in futuro iniziate importanti per la riqualificazione dei canali.... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Lago Patria, nuova sede per l'Ente Riserva. Accordo con Consorzio di bonifica del Volturno
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