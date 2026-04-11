Consorzio di Bonifica del Gargano disco verde del Tar | il trasferimento della sede è legittimo

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la legittimità del trasferimento della sede operativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano da Foggia a Cagnano Varano. La decisione si basa su una motivazione dettagliata e su un’istruttoria completa, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza. La delibera è stata approvata senza contestazioni e si inserisce in un piano di razionalizzazione delle spese pubbliche.

Il trasferimento della sede operativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano da Foggia a Cagnano Varano è “legittimo, adeguatamente motivato, sorretto da una completa istruttoria e volto al perseguimento dell’interesse pubblico alla razionalizzazione della spesa e al miglioramento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Il Consorzio di bonifica dopo la sentenza del Tar: "Ricalcolo per 50mila contribuenti, 3 mesi per le verifiche" [VIDEO]“Affronteremo il riconteggio imposto dalla sentenza del Tar con responsabilità e trasparenza cercando di contenere per quanto possibile drastiche... Rizza al Tar: a rischio 5mln€ PNRR per il trasferimento della sede.Rizza al Tar: Il Piano Scolastico di Siracusa nel Mirino di un Ricorso Legale Il futuro dell’Istituto superiore Rizza è incerto. Temi più discussi: Sicurezza del territorio: finito l’intervento del Consorzio di Bonifica a Pian di Rocca; Ipotesi di inserimento del comprensorio del Lago Trasimeno in un Consorzio di bonifica e introduzione di contributi a carico dei cittadini | Assemblea legislativa; Consorzio di bonifica, in fase di spedizione i bollettini per i contributi; Consorzio di Bonifica, al via il piano 2026 da oltre 13 milioni di euro. Consorzio di bonifica Sannio-Alifano, scoppia il caso: i consiglieri disertano la sedutaInsiste un clima burrascoso all’interno del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, l’ente che gestisce il servizio di irrigazione e bonifica dei terreni agricoli in 42 comuni della provincia di Caserta ... ilsannioquotidiano.it Venafro, Raffaele Cotugno rieletto presidente del Consorzio di Bonifica: nove voti su noveVENAFRO - Raffaele Cotugno torna alla guida del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro. L’assemblea lo ha rieletto all’unanimità, con ... molisenetwork.net TVi Molise. . : Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro: Raffaele Cotugno rieletto presidente - facebook.com facebook