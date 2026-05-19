Lago di Caldonazzo nuovi percorsi ciclopedonali | via alla progettazione del secondo lotto da 3,5 milioni

La Provincia autonoma di Trento ha avviato la progettazione del secondo lotto di percorsi ciclopedonali nel lago di Caldonazzo, con un investimento di 3,5 milioni di euro. Lo studio incaricato si occuperà di delineare i nuovi tracciati lungo la strada statale interessata dall’intervento. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area, proseguendo con il piano di riqualificazione del territorio e della mobilità sostenibile nella zona. La fase di progettazione riguarda esclusivamente questa parte del percorso ciclopedonale.

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