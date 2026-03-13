Variante alla Calciana avanti con la progettazione | due nuovi tratti stradali per 3,5 milioni di euro

La società Trm Group ha presentato il primo rapporto del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per una variante alla Calciana. Sono stati pianificati due nuovi tratti stradali, con un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare la viabilità nell’area sud-orientale della provincia, con la progettazione che procede in questa fase iniziale.

Comincia a delinearsi il futuro della viabilità nell’area sud-orientale della provincia. La società Trm Group ha consegnato ufficialmente il primo rapporto relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte) per la realizzazione della cosiddetta “Variante alla Calciana”. L’opera rappresenta l’anello mancante per il completamento della variante alla Provinciale 98, ponendosi l’obiettivo di decongestionare il traffico locale e migliorare la connessione strategica tra i comuni di Mornico al Serio e Palosco. “La consegna di questo primo rapporto è una tappa fondamentale per il territorio – commenta il presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

