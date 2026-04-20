Parte l' iter per una rotatoria e nuovi percorsi ciclopedonali a Isola della Scala

È stato avviato l’iter per la realizzazione di una rotatoria tra la Strada Provinciale 24 e via Claudia, insieme a nuovi percorsi ciclopedonali protetti che collegano agli impianti sportivi. La Conferenza dei Servizi ha riunito i rappresentanti degli enti coinvolti per valutare il progetto di fattibilità tecnico-economica. La fase successiva prevede l’analisi e la definizione delle modalità di esecuzione dell’intervento.

Il Comune di Isola della Scala ha convocato la Conferenza dei Servizi per la valutazione e il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova rotatoria tra la Sp 24 e via Claudia, e di nuovi percorsi ciclopedonali protetti verso gli impianti sportivi di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Recuperati due percorsi ciclopedonali Rotonde e percorsi ciclopedonali, completati interventi in zona Sacra FamigliaConclusi lavori per 4,2 milioni di euro tra Via Gelmetto, Via Vigasio e Strada delle Trincee. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Parte l'iter per una rotatoria e nuovi percorsi ciclopedonali a Isola della Scala; Tra un mese l’Assemblea diocesana ad Isola della Scala; Confagricoltura, inaugurata la nuova sede ad Isola della Scala; Lavori all'asilo nido di Isola della Scala, il Comune chiede di aumentare i posti. “Un Pezzo di Cuore Isolano”: Isola della Scala celebra i 900 anni del Santuario della Bastia - facebook.com facebook