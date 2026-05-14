Routes atterra a Rimini i big dell' aviazione in città Il Fellini punta ai grandi hub di Parigi Istanbul e Madrid

Dal 18 al 20 maggio 2026, il Palacongressi di Rimini sarà sede della 19esima edizione di Routes Europe, un evento di rilievo nel settore dell’aviazione internazionale. Durante la manifestazione, si incontreranno rappresentanti di compagnie aeree, aeroporti e aziende del settore per discutere di collegamenti e strategie di sviluppo. La presenza di importanti attori del settore è prevista in questa occasione, che si inserisce in un calendario di incontri tra i principali hub di Parigi, Istanbul e Madrid.

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