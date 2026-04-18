Oggi a Milano si svolge un evento a cui partecipa il leader di un partito di estrema destra, che ha annunciato un discorso incentrato su questioni politiche e sociali. La manifestazione, che coinvolge diversi sostenitori, si svolge nel centro cittadino e si concentra su temi come l’immigrazione e la sicurezza. La presenza del leader è stata annunciata con grande anticipo, attirando l’attenzione di molti cittadini e media locali.

Oggi Matteo Salvini è atteso più ad una prova di forza politica che muscolare. Certo, ci sarà anche la conta sui numeri di piazza Duomo qui a Milano, ma l'attesa è più per le parole d'ordine che il leader della Lega manderà ai suoi e più in generale all'alleanza di cui è protagonista, quella di centrodestra. Non è materia da indiscrezioni, da retroscena riferiti; no, c'è lui e c'è il suo popolo che vuole sapere qual è la via da percorrere. Si è aperta la stagione che porta alle elezioni del 2027 e il Carroccio è chiamato a giocare una partita seria, a cominciare dal leale sostegno a Giorgia Meloni. Troppi rumori rischiano di nuocere alla coalizione, compresi quelli sui movimenti dell'alleato che è rimasto privo del Fondatore.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco le parole d'ordine che la piazza di Milano aspetta da Salvini

Salvini - Ecco il messaggio di qualche imbecille su un muro di Milano (21.10.25)

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