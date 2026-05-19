Centro estetico sempre pieno ma la titolare è un' autodidatta con un diploma clonato
Un centro estetico molto frequentato nella cittadina sul litorale è stato al centro di un'indagine dopo che è emerso che la titolare, pur avendo un diploma, era un'autodidatta e aveva ottenuto un documento falso. Il locale, tra i più frequentati della zona, continua ad attirare clienti, ma le autorità hanno avviato verifiche sulle certificazioni presentate dalla proprietaria. La scoperta ha portato a controlli più approfonditi sulla documentazione e sulla regolarità delle attività svolte nel centro.
Tra i centri estetici più gettonati della cittadina sul litorale, ma la titolare era una autodidatta con un diploma clonato. Siamo a Ladispoli, comune della provincia di Roma, dove le forze dell'ordine hanno smascherato un beauty lab illegale, gestito da una donna di origini cinesi che lavorava. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ho Passato la NOTTE in un Centro ESTETICO!
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