Centro estetico sempre pieno ma la titolare è un' autodidatta con un diploma clonato

Un centro estetico molto frequentato nella cittadina sul litorale è stato al centro di un'indagine dopo che è emerso che la titolare, pur avendo un diploma, era un'autodidatta e aveva ottenuto un documento falso. Il locale, tra i più frequentati della zona, continua ad attirare clienti, ma le autorità hanno avviato verifiche sulle certificazioni presentate dalla proprietaria. La scoperta ha portato a controlli più approfonditi sulla documentazione e sulla regolarità delle attività svolte nel centro.

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