Centro estetico sempre pieno ma la titolare è un' autodidatta con un diploma clonato

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro estetico molto frequentato nella cittadina sul litorale è stato al centro di un'indagine dopo che è emerso che la titolare, pur avendo un diploma, era un'autodidatta e aveva ottenuto un documento falso. Il locale, tra i più frequentati della zona, continua ad attirare clienti, ma le autorità hanno avviato verifiche sulle certificazioni presentate dalla proprietaria. La scoperta ha portato a controlli più approfonditi sulla documentazione e sulla regolarità delle attività svolte nel centro.

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Tra i centri estetici più gettonati della cittadina sul litorale, ma la titolare era una autodidatta con un diploma clonato. Siamo a Ladispoli, comune della provincia di Roma, dove le forze dell'ordine hanno smascherato un beauty lab illegale, gestito da una donna di origini cinesi che lavorava. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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