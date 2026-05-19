L' acqua Sangemini torna all' asta | maxi bando da 7,5 milioni e chi vuole il marchio deve assumere tutti
L'acqua minerale Sangemini torna all'asta con un’offerta da 7,5 milioni di euro. Il bando prevede che chi ottenga la concessione debba assumere l’intera gamma di prodotti e i diritti sul marchio. La procedura interessa potenziali acquirenti che vogliono gestire la produzione e la distribuzione di questa marca storica. La vendita si inserisce in una strategia di riorganizzazione dell’assetto aziendale e riguarda anche il trasferimento delle attività legate alla produzione e alla distribuzione.
Una delle acque minerali più famose d'Italia, simbolo sulle tavole di generazioni di famiglie, cerca un nuovo concessionario. La Regione Umbria ha pubblicato il bando di gara per assegnare la concessione del bacino Sangemini: non una semplice sorgente, ma un complesso di giacimenti che riguarda. 🔗 Leggi su Today.it
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