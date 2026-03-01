Dragaggi maxi appalto | un bando da 68 milioni

È stato pubblicato un bando da 68 milioni di euro per il dragaggio del terzo bacino e del canale di accesso al porto della Spezia. L’appalto riguarda lavori di manutenzione e approfondimento delle aree portuali, con l’obiettivo di migliorare la navigabilità e la sicurezza delle operazioni marittime. La procedura di assegnazione è aperta e coinvolge diverse imprese del settore.

La Spezia, 1 marzo 2026 – Dragaggio del terzo bacino e del canale di accesso al porto: ci siamo. È stato pubblicato venerdì pomeriggio dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale sulla piattaforma Net4market il bando di gara europeo per l’affidamento di un accordo quadro, di durata biennale, per la realizzazione di lavori di manutenzione e approfondimento – tramite dragaggio – dei fondali del terzo bacino e del canale di accesso al porto mercantile della Spezia. L’importo dei lavori previsti ammonta a 68.475.250,50 euro, mentre il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle 12 del prossimo 2 aprile.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

