A Lecce, un'operazione di vendita di 48 beni immobili per un importo totale di 21 milioni di euro coinvolge Palazzo Carafa, con l'obiettivo di riorganizzare lo spazio urbano. La cessione patrimoniale si traduce in un intervento che potrebbe modificare alcuni quartieri della città, anche se al momento si tratta di una semplice transazione immobiliare. La vendita rappresenta una delle più grandi del settore nel territorio.

Una dismissione patrimoniale, certo, ma anche una manovra destinata a incidere sul profilo urbano di interi pezzi di città. Palazzo Carafa rompe gli indugi e apre la strada a quella che si preannuncia come la più vasta operazione immobiliare degli ultimi anni: sul mercato finiscono 48 beni tra terreni, strutture e locali disseminati tra Lecce, Spiaggiabella e Santa Cesarea Terme. In vendita ci sono 182.296 metri quadrati complessivi di patrimonio pubblico e se da un lato si punta ad aiutare le casse comunali e incassare 21.254.901 euro, dall’altro si punta a ridisegnare funzioni, servizi e destinazioni di alcune aree della città. Ecco cosa prevede il Piano delle alienazioni: tutti i beni in vendita Scorri le slide🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, maxi asta da 21 milioni: Palazzo Carafa vende 48 beni per ridisegnare la città. Quali sono

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