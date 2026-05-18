Labico Tenta di uccidere la compagna a coltellate Lei si barrica in una stanza e chiama i Carabinieri 72enne del posto in manette

Da cronachecittadine.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Labico, un uomo di 72 anni è stato arrestato dopo aver tentato di aggredire con un coltello la compagna. La donna, rifugiandosi in una stanza, ha chiamato immediatamente i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno fermato l’uomo e messo fine alla sua condotta violenta. L’intervento è avvenuto durante la notte, e l’arresto è stato eseguito senza ulteriori complicazioni. La vittima ha riportato lievi ferite e è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

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Ieri mattina, erano da poco trascorso le sei, il 72enne al culmine di una lite, insorta senza un apparente motivo, si è scagliato violentemente sulla donna, tentando dapprima di strangolarla e colpendola poi con un coltello, procurandole gravi ferite al volto. La vittima è riuscita a rifugiarsi in una stanza dell’abitazione, e da lì è riuscita ad allertare contestualmente la figlia del convivente e il numero di emergenza 112, segnalando la situazione di pericolo di vita imminente. La risposta dell’Arma è stata immediata. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti, riuscendo a neutralizzare la grave situazione di pericolo prima che potesse degenerare ulteriormente. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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