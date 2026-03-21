Nel comune di circa 500 abitanti, il 19 marzo sono nati due bambini, Agnese e Nicholas, entrambi nipoti della sindaca e del vice sindaco. Questa coincidenza ha attirato l'attenzione locale, segnando una giornata particolare per la comunità. I due piccoli sono venuti al mondo nello stesso giorno, in un evento che ha suscitato interesse tra i residenti.

Significativa e singolare “impennata“ delle nascite. In uno dei comuni più piccoli d’Italia, che conta poco più di 500 abitanti, il 19 marzo in una coincidenza tanto rara quanto simbolica, sono venuti al mondo Agnese e Nicholas, nipoti di sindaca e vicesindaca. Unite non solo dal ruolo istituzionale ma anche, in questa particolarissima occasione, da un’emozione profondamente personale: Nicholas è infatti il nipote della sindaca Maria Angelini, mentre Agnese è la nipote della vicesindaca Federica Agabiti. "Nati entrambi sotto il segno dei Pesci, simbolo di sensibilità, creatività e profondità emotiva, Agnese e Nicholas rappresentano già, idealmente, due anime romantiche e forse due futuri artisti" sottolinea la Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nati nello stesso giorno. Monteleone accoglie i nipoti di sindaca e vice

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