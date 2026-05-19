La vita di Raffaele Sollecito oggi dall'assoluzione per l'omicidio di Meredith al rapporto con Amanda Knox

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaele Sollecito, assolto dall'accusa di omicidio insieme alla fidanzata degli anni universitari, ha recentemente commentato la vicenda giudiziaria in un'intervista trasmessa su una rete televisiva. La sua testimonianza si concentra sulle tappe del processo e sul risultato finale dell'assoluzione. Durante l'intervista, ha parlato anche del rapporto con Amanda Knox, con cui è stato coinvolto nel procedimento penale. Nessun dettaglio sulla vita privata o altri aspetti personali è stato reso pubblico in questa occasione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Raffaele Sollecito, assolto per l'omicidio di Meredith Kercher insieme alla fidanzata degli anni universitari, Amanda Knox, è tornato a parlare della vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista ai microfoni di Belve Crime, in onda questa sera. Sollecito ha ripercorso le dichiarazioni rilasciate durante le indagini sul delitto di Perugia e ha parlato della sua nuova vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL CASO DI MEREDITH KERCHER | GIUSTIZIA O ERRORE

Video IL CASO DI MEREDITH KERCHER | GIUSTIZIA O ERRORE?

Sullo stesso argomento

Raffaele Sollecito a Belve Crime: “Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrire”Raffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella...

Omicidio Meredith Kercher, Patrick Lumumba e la mail di Amanda Knox per chiedere scusa: "Per lei ero un amico"Dopo aver fatto il suo nome agli inquirenti Amanda Knox mandò un’email a Patrick Lumumba per scusarsi e spiegare il motivo di quel gesto.

raffaele sollecito la vita di raffaeleRaffaele Sollecito a Belve Crime : Per 7 italiani su 10 sono colpevole. In Questura ho subito minacce dagli agentiOggi ingegnere informatico, con una vita divisa tra Berlino e la Puglia, racconta di non essersi mai davvero liberato del peso del sospetto. La foto del bacio con Amanda? Volevo solo tranquillizzarla ... vanityfair.it

raffaele sollecito la vita di raffaeleLa vita di Raffaele Sollecito oggi, dall’assoluzione per l’omicidio di Meredith al rapporto con Amanda KnoxRaffaele Sollecito, assolto per l'omicidio di Meredith Kercher insieme alla fidanzata degli anni universitari, Amanda Knox, è tornato a parlare della ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web