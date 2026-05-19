La vita di Raffaele Sollecito oggi dall'assoluzione per l'omicidio di Meredith al rapporto con Amanda Knox

Raffaele Sollecito, assolto dall'accusa di omicidio insieme alla fidanzata degli anni universitari, ha recentemente commentato la vicenda giudiziaria in un'intervista trasmessa su una rete televisiva. La sua testimonianza si concentra sulle tappe del processo e sul risultato finale dell'assoluzione. Durante l'intervista, ha parlato anche del rapporto con Amanda Knox, con cui è stato coinvolto nel procedimento penale. Nessun dettaglio sulla vita privata o altri aspetti personali è stato reso pubblico in questa occasione.

Raffaele Sollecito, assolto per l'omicidio di Meredith Kercher insieme alla fidanzata degli anni universitari, Amanda Knox, è tornato a parlare della vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista ai microfoni di Belve Crime, in onda questa sera. Sollecito ha ripercorso le dichiarazioni rilasciate durante le indagini sul delitto di Perugia e ha parlato della sua nuova vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL CASO DI MEREDITH KERCHER | GIUSTIZIA O ERRORE

Sullo stesso argomento

Raffaele Sollecito a Belve Crime: “Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrire”Raffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella...

Omicidio Meredith Kercher, Patrick Lumumba e la mail di Amanda Knox per chiedere scusa: "Per lei ero un amico"Dopo aver fatto il suo nome agli inquirenti Amanda Knox mandò un’email a Patrick Lumumba per scusarsi e spiegare il motivo di quel gesto.

Raffaele Sollecito a Belve Crime : Per 7 italiani su 10 sono colpevole. In Questura ho subito minacce dagli agentiOggi ingegnere informatico, con una vita divisa tra Berlino e la Puglia, racconta di non essersi mai davvero liberato del peso del sospetto. La foto del bacio con Amanda? Volevo solo tranquillizzarla ... vanityfair.it

La vita di Raffaele Sollecito oggi, dall’assoluzione per l’omicidio di Meredith al rapporto con Amanda KnoxRaffaele Sollecito, assolto per l'omicidio di Meredith Kercher insieme alla fidanzata degli anni universitari, Amanda Knox, è tornato a parlare della ... fanpage.it

Cosa impariamo dalla vicenda giudiziaria di Alberto Stasi? reddit