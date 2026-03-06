Omicidio Meredith Kercher Patrick Lumumba e la mail di Amanda Knox per chiedere scusa | Per lei ero un amico

Amanda Knox inviò un'email a Patrick Lumumba per chiedere scusa e spiegare il motivo per cui aveva menzionato il suo nome nel contesto dell'omicidio di Meredith Kercher. In quel messaggio, Knox si rivolse a lui con tono amichevole, affermando che per lei era stato un amico. La comunicazione si inserisce nel quadro delle vicende giudiziarie legate al caso.

Dopo aver fatto il suo nome agli inquirenti Amanda Knox mandò un'email a Patrick Lumumba per scusarsi e spiegare il motivo di quel gesto. Parliamo, ovviamente, di due dei protagonisti della vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Meredith Kercher, meglio noto alle cronache come il delitto di Perugia. Intervistato da Giuseppe Rinaldi per Ignoto X, Lumumba racconta il contenuto di quel messaggio: "La polizia l'aveva menata e incalzata con il mio nome". L'email di Amanda Knox Ospite di Giuseppe Rinaldi nello studio di Ignoto X Patrick Lumumba ha ripercorso la sua storia giudiziaria. Recentemente ha pubblicato il libro Arresto per analogia scritto insieme ad Alessandro Righi.