La vera storia di Alessandra Giudicessa la gemella di Come un gatto in tangenziale ospite di Belve
Una delle gemelle coinvolte nel film con Paola Cortellesi, nota per aver commesso borseggi, ha partecipato a un'intervista con Francesca Fagnani, durante la quale ha parlato della propria infanzia difficile, dei furti e dei processi giudiziari a cui è stata sottoposta. La donna ha espresso il desiderio di poter tornare indietro nel tempo e cambiare le scelte fatte. La sua storia, legata alla vicenda cinematografica, viene raccontata in modo diretto e senza filtri.
Una delle gemelle borseggiatrici del film con Paola Cortellesi racconta a Francesca Fagnani i furti, i processi e l’infanzia difficile: “Vorrei tornare indietro e cambiare tutto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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