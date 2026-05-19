belve crime stasera la gemella di come un gatto in tangenziale

Stasera su televisione va in onda una nuova puntata di Belve Crime, che vedrà tra gli ospiti l’attrice Alessandra Giudicessa. L’attrice, nota per aver interpretato una gemella in una nota commedia, parteciperà al programma portando con sé l’esperienza della sua interpretazione. La sua presenza si collega a un ruolo che ha interpretato in passato, e la puntata sarà incentrata su temi legati a fatti di cronaca nera. La trasmissione andrà in onda in prima serata.

Direttamente da Come un gatto in tangenziale, stasera Alessandra Giudicessa (che interpreta una gemella) a Belve Crime. Con Francesca Fagnani parlerà della sua cleptomania Grande attesa questa sera conBelve Crimedove saranno ospiti:Raffaele Sollecito,Teresa PotenzaeAlessandra Giudicessa. Quest’ultima è meglio conosciuta come una dellegemelle diCome un gatto in tangenzialedove, insieme alla sorella, interpreta una donna malata di cleptomania, ma anche lei stessa ha questo problema. Alessandra Giudicessaconosciuto grazie al cinema popolare. Romana, classe anni ’90, è diventata famosa quasi all’improvviso conCome un gatto in tangenziale, la commedia di Paola Cortellesi e Antonio Albanese uscita nel 2017. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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