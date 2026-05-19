Chi è Alessandra Giudicessa la gemella di Come un gatto in tangenziale

Si chiama Alessandra Giudicessa e non si sarebbe mai aspettata di diventare famosa, seppur non sempre lo ha fatto per i motivi giusti. L’attrice – che attrice lo è diventata per caso – che ha dato il volto alla gemella Pamela nella commedia Come un gatto in tangenziale, è cresciuta in una famiglia problematica e, una volta adulta, ha continuato a perpretrare azioni al limite della legalità. Nel 2026, torna alla ribalta grazie alla partecipazione a Belve Crime, spin off del noto show di Francesca Fagnani. La storia di Alessandra Giudicessa. “Nostro padre era sempre in galera e mamma ci ha messo in collegio da bambine. Siamo cresciute io e mia sorella da sole ” ha raccontato a Belve Crime Alessandra Giudicessa. 🔗 Leggi su Dilei.it

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