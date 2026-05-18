Due persone si sono presentate nelle abitazioni del Trevigiano fingendosi finanzieri e mostrando falsi tesserini. Sono state segnalate situazioni in cui i truffatori hanno tentato di convincere le vittime a consegnare gioielli e altri beni, utilizzando tecniche di pressione e inganno. Le autorità stanno indagando sui metodi impiegati dai falsi funzionari per superare eventuali controlli e sulle strategie psicologiche adottate per ottenere i beni. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi.

? Domande chiave Come fanno i truffatori a superare i controlli con i falsi tesserini?. Quale trappola psicologica usano per convincere le vittime a consegnare i gioielli?. Chi sono i responsabili che si spostano tra i borghi del Trevigiano?. Perché le forze dell'ordine faticano a rintracciare i finti finanzieri?.? In Breve Truffatori usano falsi tesserini per simulare l'appartenenza alle forze dell'ordine.. Vittime colpite in vari borghi e centri urbani della provincia di Treviso.. Criminali sfruttano ansia e manipolazione psicologica su anziani e persone sole.. Le indagini proseguono dopo numerose segnalazioni ricevute al numero di utilità 117. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa nel Trevigiano: finti finanzieri a casa con falsi tesserini

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Truffa finanziaria: finti promotori operavano tra Messina e la Svizzera. Sequetrati beni per 1,2 mln

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