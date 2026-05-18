Truffa agli hotel scoperto il raggiro dei falsi finanzieri

Una banda di falsi appartenenti alla guardia di finanza è stata smantellata dopo aver truffato diversi hotel situati in località turistiche di 17 regioni italiane. Gli individui, presentandosi come ufficiali di polizia, si sono fatti consegnare denaro e beni dai gestori degli alberghi. Le autorità hanno identificato e sequestrato vari strumenti utilizzati per mettere in atto le truffe. L’indagine ha portato alla scoperta di numerosi episodi simili in diverse parti del paese.

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Pisa, 18 maggio 2026 – Smantellata una banda di falsi appartenenti alla guardia di finanza che avrebbero truffato hotel in località turistiche di 17 regioni italiane. Colpite in particolare strutture delle città di Pisa, Verona, Padova e Perugia. Guardia di finanza Sesto - Per edizione Milano metropoli - Foto Spf Le indagini L'organizzazione è stata scoperta da un'indagine delle Fiamme gialle del Comando Provinciale di Pisa partita da segnalazioni di albergatori rimasti vittime di raggiri. Indagati dalla procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio, cinque italiani, i quali si presentavano come sedicenti finanzieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa agli hotel, scoperto il raggiro dei falsi finanzieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Traveloka.com Review - Legit or Scam Platform Sullo stesso argomento Banda di falsi finanzieri truffa hotel in tutta Italia, sequestri a ViterboSi fingono finanzieri per truffare hotel in tutta Italia, sequestri anche nel Viterbese nell'ambito di un'articolata indagine della Guardia di... Banda di falsi finanzieri truffava hotel in 17 regioni, cinque indagatiTempo di lettura: 2 minutiSmantellata una banda di falsi appartenenti alla guardia di finanza che avrebbero truffato hotel in località turistiche di... Rubano agli hotel di Riccione le caparre dei turisti. Ecco l’ultima truffa onlineRimini, 14 aprile 2026 – Identità rubate agli hotel e caparre che finiscono nelle tasche dei truffatori. Sono le ultime truffe che viaggiano nella Rete. Nelle ultime settimane hanno colpito diverse ... ilrestodelcarlino.it Trieste, svelate truffe agli anziani da un racket della CampaniaTrieste, 22 mar. (askanews) – Un vero racket di truffe contro gli anziani quello scoperto a Trieste dalla Procura della Repubblica assieme al nucleo investigativo dei carabinieri di Trento in ... affaritaliani.it