Mercato unico dei servizi la Corte dei conti europea boccia Bruxelles | Ancora troppe barriere

La Corte dei conti europea ha giudicato insufficiente l’azione della Commissione europea nel rimuovere gli ostacoli che da tempo limitano la libera circolazione di servizi tra i Paesi membri dell’Unione. Secondo il rapporto, ci sono ancora molte barriere che impediscono un mercato unico dei servizi più efficiente e integrato. La decisione arriva dopo anni di discussioni e iniziative volte a favorire la libera prestazione di servizi tra gli Stati membri.

Roma, 26 marzo 2026 – La Commissione europea non ha fatto abbastanza per rimuovere gli ostacoli che da anni limitano la prestazione di servizi tra Paesi membri. È la conclusione di un nuovo rapporto della Corte dei conti europea (ECA), che punta il dito contro una strategia giudicata poco ambiziosa e priva di obiettivi chiari. Il dato più emblematico: nonostante i servizi rappresentino circa il 70% del Pil dell’Ue, solo il 20% viene fornito oltre confine. Un segnale di integrazione incompleta del mercato unico, che continua a frenare competitività e crescita. Secondo l’audit, circa il 60% degli ostacoli individuati già nel 2002 è ancora in piedi nel 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercato unico dei servizi, la Corte dei conti europea boccia Bruxelles: “Ancora troppe barriere” Articoli correlati La Corte dei Conti europea boccia l'architettura della Pac: l'intervento di Confagricoltura“La Corte dei Conti Ue ha sonoramente bocciato l’impalcatura della nuova Pac, evidenziando le medesime perplessità più volte espresse da... Politica agricola comune, la Corte dei Conti Ue boccia la proposta di Bruxelles: “Più complessità e incertezza su fondi”La Corte dei Conti boccia su tutta la linea la proposta presentata nel 2025 dalla Commissione europea per la nuova Politica Agricola Comune, che... Altri aggiornamenti su Mercato unico Temi più discussi: Difesa - European Commission; Ue. Eca: il deludente tentativo di potenziare i servizi transfrontalieri; Banche Ue, modello Airbus e mercato unico per rilanciare le fusioni transfrontaliere. Parla Enrico Letta; L'UNIONE EUROPEA E L'EMANCIPAZIONE DALLE TECNOLOGIE STATUNITENSI – Le Taurillon. Mercato unico dei servizi, la Corte dei conti europea boccia Bruxelles: Ancora troppe barriereTra i principali problemi individuati figurano differenze nei requisiti nazionali di autorizzazione, regolamentazioni divergenti, burocrazia complessa e restrizioni all’invio di lavoratori all’estero ... quotidiano.net Commissione Ue: misure per rafforzare il mercato dei servizi finanziari. Albuquerque: Frammentazione frena l’economiaMisure volte a rimuovere gli ostacoli e a sfruttare appieno il potenziale del mercato unico dei servizi finanziari dell’Ue: è il contenuto di un pacchetto di misure avanzate oggi dalla Commissione ... agensir.it 8/ In gioco c’è molto di più: autonomia strategica europea riduzione dipendenze extra-UE governance del mercato unico #StrategicAutonomy #Europe #Payments x.com La #CISL celebra oggi i 69 anni dalla firma dei #TrattatidiRoma, che hanno posto le basi dell’integrazione economica e del Mercato Unico europeo. Riaffermando il valore non solo economico ma anche sociale e politico di questo progetto, ribadiamo la neces - facebook.com facebook