La torre bianca che prega per i morti di tutte le guerre
A 180 metri di altezza, la torre bianca si staglia nel cielo di Tondabayashi, a sud di Osaka. La struttura, candida e imponente, si trova nel paesaggio cittadino e si distingue per la sua altezza e il colore che la rende visibile da lontano. La torre si erge sopra la zona, senza apparenti funzioni visibili, e la sua presenza si nota per la sua posizione dominante e il suo aspetto immacolato.
A 180 metri di altezza, candida come un osso mondato dal sole, la PL Tower si innalza sul paesaggio di Tondabayashi, città a sud di Osaka, con la silenziosa autorità di chi custodisce segreti enormi. Non è una torre panoramica. Non è un campanile. Non è il capriccio architettonico di un miliardario. È un cenotafio — una tomba senza corpo, o meglio, una tomba che abbraccia tutti i corpi di tutte le guerre di tutta la storia umana, senza distinzione di bandiera, di lingua, di fede. Chi la vede per la prima volta dall’oblò del treno Kintetsu che lascia Tennoji, a Osaka, può restare disorientato. La sagoma bianca e cilindrica che emerge dai tetti bassi della periferia non assomiglia a nulla di familiare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Delpini prega in Duomo per le vittime di tutte le guerre: “La morte è l'unico esito di questo assurdo sperpero di ogni risorsa”
Leggi anche: “Tutte le volte che le donne…”: Cathy La Torre porta in scena le donne che hanno cambiato la Storia
Luci di segnalazione friulane sulla torre della #SagradaFamilia Appalto a Barcellona per Clampco Sistemi, #azienda del gruppo @calzavara_spa Cinque lampade a media intensità che segnalano la struttura emettendo luce bianca lampeggiante e luce rossa x.com
Eventi Milano. . La Notte Bianca torna in Parco Sempione venerdì 22 e sabato 23 maggio. Per l'occasione la salita in Torre Branca è offerta da EM: vivi Milano dall'alto, tra musica e cocktail, in una serata che vale la pena vivere. Registrati su Eventbrite. facebook
Aggiornamento sulla Torre di Isengard reddit
Dopo la Torre rossa, la Torre bianca: capienza dimezzata per motivi di sicurezzaContinuano i controlli sulla sicurezza delle strutture turistiche in montagna, dopo quanto successo a Crans-Montana. A Sestriere, dopo il sequestro della Torre rossa e la sospensione della discoteca ... rainews.it
Torre Rossa interdetta al Sestriere: per 80 reatini settimana bianca in bilicoRIETI - Sci e scarponi pronti per la settimana bianca del Cral del Comune di Rieti al Sestriere, ma una delle due strutture gemelle prenotate finisce sotto sequestro, a pochi giorni dalla partenza, ... ilmessaggero.it