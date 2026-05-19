La torre bianca che prega per i morti di tutte le guerre

Da nonewsmagazine.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 180 metri di altezza, la torre bianca si staglia nel cielo di Tondabayashi, a sud di Osaka. La struttura, candida e imponente, si trova nel paesaggio cittadino e si distingue per la sua altezza e il colore che la rende visibile da lontano. La torre si erge sopra la zona, senza apparenti funzioni visibili, e la sua presenza si nota per la sua posizione dominante e il suo aspetto immacolato.

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A 180 metri di altezza, candida come un osso mondato dal sole, la PL Tower si innalza sul paesaggio di Tondabayashi, città a sud di Osaka, con la silenziosa autorità di chi custodisce segreti enormi. Non è una torre panoramica. Non è un campanile. Non è il capriccio architettonico di un miliardario. È un cenotafio — una tomba senza corpo, o meglio, una tomba che abbraccia tutti i corpi di tutte le guerre di tutta la storia umana, senza distinzione di bandiera, di lingua, di fede. Chi la vede per la prima volta dall’oblò del treno Kintetsu che lascia Tennoji, a Osaka, può restare disorientato. La sagoma bianca e cilindrica che emerge dai tetti bassi della periferia non assomiglia a nulla di familiare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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