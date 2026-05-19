La torre bianca che prega per i morti di tutte le guerre

A 180 metri di altezza, la torre bianca si staglia nel cielo di Tondabayashi, a sud di Osaka. La struttura, candida e imponente, si trova nel paesaggio cittadino e si distingue per la sua altezza e il colore che la rende visibile da lontano. La torre si erge sopra la zona, senza apparenti funzioni visibili, e la sua presenza si nota per la sua posizione dominante e il suo aspetto immacolato.

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