Delpini prega in Duomo per le vittime di tutte le guerre | La morte è l' unico esito di questo assurdo sperpero di ogni risorsa

Il vescovo di Milano ha celebrato una messa in Duomo dedicata alle vittime di tutte le guerre, sottolineando come la morte sia l’unico risultato di questo spreco di risorse. L’evento si è svolto oggi, coinvolgendo la comunità locale in un momento di riflessione e preghiera. La scena si è svolta davanti ai fedeli, con il presule che ha pronunciato parole di solidarietà e speranza.

Milano, 4 marzo 2026 – Il mondo brucia, la guerra dilaga. A farne le spese sono le persone normali, certo non i potenti che quelle guerre le vogliono e le scatenano. Ha pregato per loro, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in Duomo: per le vittime di tutte le guerre. Come proposto dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. L'iniziativa rientra nel percorso quaresimale "Catena eucaristica” che coinvolge le Chiese europee e vuole essere un'esperienza di comunione e un segno visibile di speranza per l'intero continente. "La morte è l’unico esito di questo assurdo sperpero di ogni risorsa” "I... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Diocesi: mons. Delpini (Milano), violenza come in epoche barbariche. Unica speranza è il perdonoSi è svolta oggi nel duomo di Milano la celebrazione promossa dalla diocesi per pregare per le vittime di tutte le guerre, secondo quanto proposto dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (C ... agensir.it

Pace in Europa e nel mondo: mercoledì l’Arcivescovo Delpini guida l’adorazione in DuomoIn un contesto segnato da guerre e violenze che continuano a sconvolgere intere popolazioni — in un clima di tensione ulteriormente acuita dalla nuova crisi in Iran —, nel tempo di Quaresima la Dioces ... resegoneonline.it