Luca Dal Fabbro top manager 2025 | premiazione a Montecitorio

Durante la cerimonia di apertura della 27ª edizione del master in gestione delle risorse, si è tenuta la premiazione del top manager dell’anno 2025. L’evento si è svolto presso Montecitorio e ha visto la consegna di riconoscimenti a professionisti di rilievo nel settore. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti e i relatori presenti, con interventi di rappresentanti istituzionali.

Nel corso della cerimonia di apertura della 27ª edizione del master in gestione delle risorse energetiche Safe, svoltasi presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma, Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, è stato premiato come Top manager dell’anno 2025 per “la riconosciuta leadership e la comprovata capacità di guidare la transizione energetica”. Nel suo intervento di ringraziamento, Dal Fabbro ha dichiarato: “Sono onorato di aver ricevuto questo premio, che richiama il valore del percorso di transizione energetica in corso nel Paese, un processo complesso che richiede visione industriale, innovazione continua e responsabilità verso territori e comunità.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Luca dal fabbro, presidente esecutivo iren e presidente utilitalia, premiato “top manager 2025” durante la cerimonia di apertura del master safe presso la sala della regina di palazzo montecitorioNel corso della cerimonia di apertura della 27ª edizione del Master in gestione delle risorse energetiche SAFE, svoltasi presso la Sala della Regina... Stellantis 2025: perdita da 22 miliardi, ma i top manager incassanoI numeri che raccontano il potere e le scelte di Stellantis Il 26 febbraio 2026, Stellantis ha reso pubblici i compensi dei suoi dirigenti per l'anno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi primo nella top manager reputation; Top 200 Manager Reputation, Pier Silvio Berlusconi sul podio a marzo – LMF; Top Brand Reputation, Intesa Sanpaolo batte tutti. Eni seconda, UniCredit terza. Chi rimane fuori dal podio; Top Manager Reputation: Pier Silvio Berlusconi al vertice a marzo. Crescono Cattaneo, Del Fante e Palermo. Iren, Luca Dal Fabbro premiato come Top Manager dell’anno 2025Dal Fabbro (Iren): Sono onorato di aver ricevuto questo premio, che richiama il valore del percorso di transizione energetica in corso nel Paese ... affaritaliani.it Luca Dal Fabbro, Presidente Esecutivo Iren e Presidente Utilitalia, premiato Top Manager 2025 durante la cerimonia di apertura del Master Safe presso la sala della Regina di ...Riconoscimento alla guida di Iren e Utilitalia: premiata la leadership nella transizione energetica, tra innovazione industriale, sicurezza degli approvvigionamenti e sfida della sostenibilità ... msn.com Luca Dal Fabbro (Utilitalia): “ Produrre energia rinnovabile in Italia ci porta ad essere meno dipendenti dall'estero e ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nelle nostre case” x.com Presa di posizione molto dura nei confronti di Silvia Salis. Il sindaco di Genova viene messa nel mirino dalla scrittrice Francesca Totolo, che la contesta con un post su 'X'. La Totolo prende le mosse dal messaggio inviato sui social dalla Salis, in cui il primo citt facebook