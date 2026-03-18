Inter Women che soddisfazione per il movimento | 3 atlete in Top XI della Serie 2024 2025

Lunedì è stata una giornata importante per l’Inter Women, con tre atlete inserite nel Top XI della Serie 20242025. La squadra ha vissuto momenti di soddisfazione, iniziando la giornata sui campi e terminando con riconoscimenti ufficiali. La presenza di tre giocatrici tra le migliori del campionato ha attirato l’attenzione dell’intero movimento femminile.

Inter Women. Lunedì è stata una data da incorniciare per l’universo dell’ Inter Women, una giornata iniziata con il sapore dolce del campo e conclusasi sotto le luci della ribalta istituzionale. Dopo aver archiviato con estrema autorevolezza la pratica Sassuolo, superando le neroverdi a domicilio con una prestazione corale di alto livello, la delegazione nerazzurra si è spostata dal rettangolo verde ai palazzi storici della cultura italiana. Il club non ha festeggiato solo i 3 punti conquistati in campionato, ma anche il riconoscimento del valore individuale delle proprie atlete, simboli di una crescita costante nel panorama nazionale. Il cuore delle celebrazioni si è spostato a Firenze, nella sontuosa cornice del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Inter Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconerePalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Leggi anche: Panchina d’Oro 2024/25: Massimiliano Canzi vince il premio per la Serie A Women Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter Women Temi più discussi: Piovani: Vogliamo giocarcela: abbiamo entusiasmo; Inter Women, Piovani: Vittoria importante su campo difficile. Ce la vogliamo giocare; Sassuolo - Inter Donna in Diretta Streaming | DAZN IT; Juventus Primavera Femminile trionfa ancora alla Viareggio Women’s Cup. Operazione avvicinamento completata: l'Inter Women straripa a Sassuolo, vince 3-0 e va -4 dalla RomaMissione compiuta: l'Inter Women di Gianpiero Piovani non ha alcuna pietà del Sassuolo, travolto con un secco 3-0 che vale alle nerazzurre il netto avvicinamento sulla Roma capolista, fermata dalla Fi ... msn.com Inter Women, Piovani: Vittoria importante su campo difficile. Ce la vogliamo giocareIl tecnico della formazione femminile nerazzurra commenta così il successo per 0-3 ottenuto contro il Sassuolo ... msn.com