Blanco ha comunicato ufficialmente il titolo, la copertina e la data di uscita del suo nuovo album. L'artista, che non pubblicava un disco dal 2023 con Innamorato, ha condiviso queste informazioni attraverso i suoi canali ufficiali. La pubblicazione del disco è prevista tra pochi mesi e rappresenta il suo primo progetto dopo tre anni.

Blanco ritorna con un nuovo album, che arriverà a tre anni da Innamorato, pubblicato nel 2023: l’artista ha annunciato sui canali ufficiali il titolo, la cover e la data di uscita. Blanco la cover del nuovo album. Mà è il terzo lavoro in studio del cantautore bresciano che sarà pubblicato il 3 aprile. Nel post ha svelato anche la cover dell’album, che ritrae un abbraccio tra madre (alla quale è dedicato il nuovo capitolo discografico) e figlio. Nella tracklist del nuovo album dovrebbero figurare Piangere A 90 e Maledetta Rabbia che hanno dominato le classifiche della scorsa estate, insieme all’attuale singolo Anche A Vent’anni Si Muore. A corredo dell’immagine, Blanco ha aggiunto: “ MA’ il mio nuovo album fuori il 3 aprile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Blanco ha annunciato titolo, cover e data di uscita del nuovo album

BLANCO ANNUNCIA IL NUOVO SINGOLO ANCHE A VENT'ANNI SI MUORE IN USCITA VENERDÌ 23 GENNAIO

Blanco annuncia il nuovo album dal titolo Ma'Il nuovo lavoro, dal titolo Ma', rappresenterà il terzo album in studio della carriera del cantautore bresciano. Arriverà dopo Innamorato, pubblicato nel 2023, e dopo Blu celeste, uscito nel 2021, due ... tg24.sky.it

Blanco annuncia MA’, il nuovo album. Il ragazzo nudo che corre nei boschi è cresciuto (forse)Negli ultimi tre anni il silenzio del cantautore è stato interrotto da qualche singolo che ne confermava l’essenza: un giovane che divora la vita con voracità. Il featuring con Mina, la canzone scritt ... mowmag.com

