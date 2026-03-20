Niall Horan ha comunicato la data di uscita del suo quarto album in studio, intitolato “Dinner Party”. L’annuncio arriva nel momento in cui anche altri ex membri degli One Direction stanno considerando nuove uscite discografiche, segnando un interesse crescente intorno alle carriere soliste dei componenti della band. La pubblicazione del disco è prevista per il 2026.

Il 2026, a quanto pare, è in qualche modo l’anno degli One Direction. Dopo Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson, anche Niall Horan ha annunciato la prossima uscita del suo quarto disco solista. Il cantautore ha confermato sul proprio profilo Instagram che pubblicherà il suo quarto LP in studio tra meno di tre mesi. “Il mio nuovissimo album ‘Dinner Party’ sarà disponibile il 5 giugno”, si legge nel messaggio da lui condiviso. Il post, composto da due immagini, mostra la copertina dell’album e la tracklist. L’artwork di Dinner Party ritrae Horan in un angolo di una cucina, mentre sorseggia una bevanda da una tazza, circondato da un’eclettica collezione di piatti in ceramica, tazze e un servizio da tè. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Niall Horan ha annunciato la data di uscita del suo quarto album in studio, “Dinner Party”

Articoli correlati

Blanco ha annunciato titolo, cover e data di uscita del nuovo albumBlanco ritorna con un nuovo album, che arriverà a tre anni da Innamorato, pubblicato nel 2023: l’artista ha annunciato sui canali ufficiali il...

Last Dinner Party: San Valentino rock al Fabrique, successo per l’unica data italiana del tour europeo.Milano, 13 febbraio 2026 – Il Fabrique ha ospitato ieri sera un evento che ha segnato il ritorno atteso delle Last Dinner Party in Italia.

Approfondimenti e contenuti su Niall Horan

Argomenti discussi: L'ex One Direction Niall Horan torna con un nuovo album.

Niall Horan torna con un nuovo album: «Dinner Party» segna un cambio di rottaNiall Horan annuncia il suo ritorno discografico.A tre anni da «The Show», il cantante irlandese presenta il quarto album in studio, «Dinner Party», in uscita il 5 giugno.Il progetto prende forma già ... msn.com

Niall Horan non ha ancora incontrato il figlio di Louis TomlinsonNiall Horan non ha ancora incontrato il figlio di Louis Tomlinson. I membri degli One Direction hanno annunciato lo scorso agosto di voler prendersi una pausa e da allora i 4 ragazzi hanno preso ... 105.net