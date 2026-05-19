La storia dell’azienda italiana che ha portato nello spazio l’elmo del Mandaloriano di Star Wars
Dal 30 marzo, a circa 500 chilometri di altezza, un oggetto italiano si trova in orbita terrestre a velocità elevata. Si tratta di una replica in scala dell’elmo del personaggio protagonista di uno spin-off di Star Wars, che sarà nelle sale a partire dal 20 maggio. La riproduzione è stata collocata nello spazio e viaggia insieme a un satellite, rappresentando un collegamento tra il mondo dello spettacolo e l’innovazione tecnologica italiana.
Dal 30 marzo, a 500 chilometri di altitudine nell’orbita terrestre, viaggia a migliaia di chilometri orari una riproduzione in scala dell’iconico elmo del Mandaloriano, il protagonista dello spin-off di Star Wars in uscita nelle sale il 20 maggio The Mandalorian and Grogu. A portare nello spazio questo tributo alla Galassia Lontana Lontana è stata la italiana D-Orbit, un’azienda di Fino Mornasco (con sedi anche in Colorado, Londra e Lisbona) che si occupa di logistica nello spazio. L’alluminio aerospaziale e il viaggio verso lo spazio. La riproduzione dell’elmo del Mandaloriano è stata ricavata dal pieno, un meccanismo che trasforma un blocco solido di alluminio per l’aerospazio (una lega leggerissima e resistente) nella forma desiderata. 🔗 Leggi su Open.online
Le grandi aziende italiane che hanno cambiato il mondo
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