La storia dell’azienda italiana che ha portato nello spazio l’elmo del Mandaloriano di Star Wars

Dal 30 marzo, a circa 500 chilometri di altezza, un oggetto italiano si trova in orbita terrestre a velocità elevata. Si tratta di una replica in scala dell’elmo del personaggio protagonista di uno spin-off di Star Wars, che sarà nelle sale a partire dal 20 maggio. La riproduzione è stata collocata nello spazio e viaggia insieme a un satellite, rappresentando un collegamento tra il mondo dello spettacolo e l’innovazione tecnologica italiana.

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