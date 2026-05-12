Star Wars a Nola | quiz night al The Space Cinema prima del film sul Mandaloriano
Mercoledì 20 maggio, presso il The Space Cinema di Nola, si terrà una serata dedicata agli appassionati di Star Wars, con un evento speciale prima della proiezione del film sul Mandaloriano alle ore 20:00. La serata prevede una quiz night interattiva incentrata sull’universo della saga, con domande rivolte ai partecipanti. L’evento è organizzato dal circuito cinematografico e si svolgerà nei locali del cinema.
Mercoledì 20 maggio, al The Space Cinema di Nola, gli appassionati della saga di Star Wars potranno vivere un'esperienza fuori dall'ordinario prima della proiezione delle ore 20:00: il circuito cinematografico ha organizzato una quiz night interattiva dedicata all'universo di "Star Wars: The.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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