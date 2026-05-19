La storia del Casale Gomenizza a Prati che doveva essere una casa della cittadinanza e ora perde pezzi

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Casale Gomenizza a Prati, riaperto dopo interventi di ristrutturazione, sta causando malumori tra i cittadini che avevano sperato in un uso diverso dello spazio. La struttura, definita come una “casa della cittadinanza attiva”, sta infatti perdendo pezzi e alcuni elementi si sono deteriorati nel tempo. Le proteste si sono fatte sentire tra chi si aspettava un luogo dedicato a iniziative e servizi per la comunità, ma le aspettative sembrano essere state deluse.

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La “casa della cittadinanza attiva” comincia a scricchiolare. Il Casale Gomenizza, riaperto dall’attuale amministrazione dopo una laboriosa ristrutturazione, sta alimentando le proteste di quanti ne avevano immaginato un utilizzo diverso.La casa della cittadinanza attivaLa struttura, rimasta a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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